В Пензе художник Наталья Сюзева устроила выставку «Девичьи игры»

11.09.2020 | 20:10

Хочется рассматривать каждую картину - настолько все работы интригуют своим цветом, сюжетом. И в любой узнается фирменный почерк художника Натальи Сюзевой. Потому она и назвала персональную выставку «Девичьи игры».

«Я считаю, что у всех взрослых людей их ребенок внутри играет все время. Основная моя тема - жанр и композиция с участием девочек, женщин, старушек. То есть это женский мир от рождения до его конца», - пояснила художник.

Любимая техника Сюзевой - холст, масло. Только за последние пять лет она создала более 200 работ и провела 30 персональных выставок. Но эта - особенная и посвящена 55-летию автора.

«Я считаю, что юбилей - это возможность остановиться в своем бесконечном беге, оглядеться вокруг и посмотреть, что ты из себя представляешь в данный отрезок времени и что тебе удалось», - подчеркнул директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

И все, кто пришел поддержать Наталью Сюзеву, уверены, что она сумела состояться как художник, который еще способен всех удивить.

«Хочу пожелать вам крепчайшего здоровья, неиссякаемой возможности творить, желания это делать и черпать вдохновение вокруг себя - в родных, близких, друзьях, подругах. У нас много замечательных женщин, и сегодня будто гимн женщин», - поздравила художницу министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Выставка Натальи Сюзевой будет открыта в Губернаторском доме в течение месяца.