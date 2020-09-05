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Культура

В Пензе открылась выставка классических картин из Рязани

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В конце августа в Рязани открылась выставка картин из фондов пензенской галереи. Теперь в областной центр привезли старинные полотна из соседнего региона. Экспозиция в Губернаторском доме называется «Немеркнущий свет красоты».

«Это работы старинных художников салонного и академического искусства. В их числе - Александр Киселев, Иван Шишкин, представлен и Маковский. То есть здесь - первые лица русского реалистического искусства второй половины XIX века», - рассказал заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Всего сотрудники Рязанского художественного музея отправили в Пензу 36 холстов.

«У нас много картин XVIII века, XIX, в том числе и русской реалистической школы. Пензенская картинная галерея - это реализм, основы передвижничества, а здесь - несколько иное направление, с которым, собственно, передвижники и вступили в непримиримую битву», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

«Немеркнущий свет красоты» будет сиять в Губернаторском доме пять недель.

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