15.03.2020 | 15:26

Концерт проходил в родном городе певца и актера. К пензенцам у него особое отношение. В зале Центра культуры и досуга собрались его родные, друзья, близкие, просто почитатели творчества талантливого земляка.

На сцене артист театра и кино был вместе с супругой Викторией.

«Антошка спокойный, свободный, а я что-то зажалась сначала, переживаю», - призналась она.

Чета Макарских всегда выступает с живыми концертами. Без фонограмм (это знак уважения к публике) и без четкой программы.

«Непредсказуемые моменты, которые возникают по ходу концерта, проявляют тех людей, которые находятся на сцене, то бишь нас. И для нас самих это очень интересно», - отметил Антон Макарский.

Какая песня прозвучит следующей, выясняется в ходе общения со зрителями. Но существует традиция, которую Антон старается не нарушать. Почти всегда он исполняет любимую композицию своей тещи.

В репертуаре дуэта есть и произведения на иностранных языках. За одну песню Антон извинился перед своим школьным учителем французского, которая в тот момент находилась в зале.

В итоге педагог поставила знаменитому ученику пятерку и за подачу, и за произношение.

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