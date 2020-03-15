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Культура | Антон Макарский получил на концерте пятерку по французскому языку

15.03.2020|15:26
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Концерт проходил в родном городе певца и актера. К пензенцам у него особое отношение. В зале Центра культуры и досуга собрались его родные, друзья, близкие, просто почитатели творчества талантливого земляка.

На сцене артист театра и кино был вместе с супругой Викторией.

«Антошка спокойный, свободный, а я что-то зажалась сначала, переживаю», - призналась она.

Чета Макарских всегда выступает с живыми концертами. Без фонограмм (это знак уважения к публике) и без четкой программы.

«Непредсказуемые моменты, которые возникают по ходу концерта, проявляют тех людей, которые находятся на сцене, то бишь нас. И для нас самих это очень интересно», - отметил Антон Макарский.

Какая песня прозвучит следующей, выясняется в ходе общения со зрителями. Но существует традиция, которую Антон старается не нарушать. Почти всегда он исполняет любимую композицию своей тещи.

В репертуаре дуэта есть и произведения на иностранных языках. За одну песню Антон извинился перед своим школьным учителем французского, которая в тот момент находилась в зале.

В итоге педагог поставила знаменитому ученику пятерку и за подачу, и за произношение.

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Гость|15.03.2020 17:54|

Што за страшная баба в красном? Пожарный?

Гость|15.03.2020 18:08|

penzainform.ru писал(a):

В итоге педагог поставила знаменитому ученику пятерку
и получил 2 в подарок...

Гость|15.03.2020 18:14|

А что на сцене делает Батурина ? В красном платье это же она.

Гость|15.03.2020 18:19|

Гость писал(a):

Што за страшная баба в красном? Пожарный?
Жывёт с нём!

МарциПанка|15.03.2020 18:36|

В период эпидемии и пандемии все эти люди пришли на концерт заражать или заражаться? Ничего народ не боится. Кошмар.

Гость|15.03.2020 18:38|

Баба в красном иму дэтэй рожает.

Гость|15.03.2020 19:01|

Я не понял,он с Батуриной живёт ?

Имя: Гость
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