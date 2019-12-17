17.12.2019 | 17:50

Юбилейный, десятый по счету телевизионный фестиваль песни прошел в Центре культуры и досуга. На сцену вышли лучшие из лучших.

Почти все гости этого фестиваля принимали участие в съемках программы 11 канала «Моя мелодия», бессменная автор и ведущая которой Алла Тархова собрала своих друзей.

«Каждый человек на этом юбилейном фестивале - уже победитель: неоднократный лауреат фестиваля «Моя мелодия», и обладатель Гран-при, и прима, и «открытие года», то есть это действительно цвет пензенской культуры», - рассказала она.

Полную версию юбилейного телевизионного фестиваля песни можно будет увидеть на 11 канале 31 декабря и 7 января.