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Культура | «Театр Доктора Дапертутто» перенес уличный спектакль на сцену

06.12.2019|09:07
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В пятницу, 6 декабря, состоится премьера в «Театре Доктора Дапертутто». Пензенцы увидят спектакль «Эрнст-Теодор-Амадей», поставленный по мотивам гофмановской сказки «Принцесса Брамбилла».

«Спектакль, показанный в сентябре прямо на улице, во внутреннем дворе «Дома Мейерхольда», все-таки «уместился» на сцене театра», - сообщили представители учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте»

По сюжету, бедный актер театра Джильо Фава оказывается перед трудным выбором. Он мечтает, что его полюбит богатая эфиопская принцесса Брамбилла, но при этом может потерять свою настоящую возлюбленную Гиацинту.

Уличное представление состоялось в рамках фестиваля «Театральные экзерсисы» в сентябре 2019 года. Тогда его смогли увидеть около 300 человек.

Ранее сообщалось, что в фестивале «Театральные экзерсисы» в Пензе приняли участие более 50 театральных и творческих коллективов. Они работали на 10 площадках по всему центру города.

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Гость|06.12.2019 09:28|

да всем пофиг на этих кривляк

Гость|06.12.2019 09:38|

У них свои петухи и кукушки.

Гость|06.12.2019 09:42|

penzainform.ru писал(a):

все-таки «уместился» на сцене театра»
так и скажи "побоялись яички отморозить"

Гость|06.12.2019 09:45|

В пятницу, 6 декабря...а где снег на фотках ?...ай-да журналисты, ай-да лентяи

Гость|06.12.2019 09:46|

Гость писал(a):

В пятницу, 6 декабря...а где снег на фотках ?...ай-да журналисты, ай-да лентяи
а ты что хотел, чтобы они голую сцену в снегу фоткали ?, да таких придурков нету)

Гость|06.12.2019 09:47|

Кугелю нравица и ладно.

Гость|06.12.2019 10:16|

голубятня

Гость|06.12.2019 10:20|

там мальчики красивые

Гость|06.12.2019 10:27|

ОЧЕНЬ.

Имя: Гость
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