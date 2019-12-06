06.12.2019 | 09:07

В пятницу, 6 декабря, состоится премьера в «Театре Доктора Дапертутто». Пензенцы увидят спектакль «Эрнст-Теодор-Амадей», поставленный по мотивам гофмановской сказки «Принцесса Брамбилла».

«Спектакль, показанный в сентябре прямо на улице, во внутреннем дворе «Дома Мейерхольда», все-таки «уместился» на сцене театра», - сообщили представители учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте»

По сюжету, бедный актер театра Джильо Фава оказывается перед трудным выбором. Он мечтает, что его полюбит богатая эфиопская принцесса Брамбилла, но при этом может потерять свою настоящую возлюбленную Гиацинту.

Уличное представление состоялось в рамках фестиваля «Театральные экзерсисы» в сентябре 2019 года. Тогда его смогли увидеть около 300 человек.

Ранее сообщалось, что в фестивале «Театральные экзерсисы» в Пензе приняли участие более 50 театральных и творческих коллективов. Они работали на 10 площадках по всему центру города.