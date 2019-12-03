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Культура | В Пензе определили победителя конкурса «Слова подобны крыльям»

03.12.2019|16:11
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Стартовали в феврале, финишировали в декабре - итоги одного из самых продолжительных творческих конкурсов Пензы подвели в драматическом театре. На малой сцене выступили чтецы стихов и прозы.

В финале конкурса «Слова подобны крыльям» оказались 12 человек в возрасте до 25 лет, прошедшие несколько отборочных этапов. На протяжении последних двух месяцев готовились под присмотром опытных наставников - актеров драматического театра и ТЮЗа.

«Это не просто чтение стиха. Я бы назвала это мини-спектаклем, потому что весь сегодняшний финал у нас проникнут линией театра, такова тема всех выступлений», - рассказала генеральный директор объединения государственных литературно-мемориальных музеев области Наталья Полева.

Татьяна Умрихина выучила стихотворение Анны Ахматовой «У самого синего моря».

«Я хочу стать либо журналистом, либо актрисой - пока не определилась, но думаю, что такие конкурсы помогут мне определиться», - отметила участница конкурса.

Победителем второго конкурса чтецов «Слова подобны крыльям» стал Алексей Пименов, студент колледжа искусств.

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Гость|03.12.2019 18:41|

penzainform.ru писал(a):

«Слова подобны крыльям»
Вот откуда,за базар ответишь?

Имя: Гость
Комментарий:

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