03.12.2019 | 16:11

Стартовали в феврале, финишировали в декабре - итоги одного из самых продолжительных творческих конкурсов Пензы подвели в драматическом театре. На малой сцене выступили чтецы стихов и прозы.

В финале конкурса «Слова подобны крыльям» оказались 12 человек в возрасте до 25 лет, прошедшие несколько отборочных этапов. На протяжении последних двух месяцев готовились под присмотром опытных наставников - актеров драматического театра и ТЮЗа.

«Это не просто чтение стиха. Я бы назвала это мини-спектаклем, потому что весь сегодняшний финал у нас проникнут линией театра, такова тема всех выступлений», - рассказала генеральный директор объединения государственных литературно-мемориальных музеев области Наталья Полева.

Татьяна Умрихина выучила стихотворение Анны Ахматовой «У самого синего моря».

«Я хочу стать либо журналистом, либо актрисой - пока не определилась, но думаю, что такие конкурсы помогут мне определиться», - отметила участница конкурса.

Победителем второго конкурса чтецов «Слова подобны крыльям» стал Алексей Пименов, студент колледжа искусств.