30.11.2019 | 17:48

Киноконцертный зал «Пенза» полностью оправдал свое название. Такое случается редко. На этот раз в день торжественного открытия XII российского кинофестиваля «Мужская роль», который носит имя легенды мирового кинематографа Ивана Мозжухина.

В этом году фестиваль приобрел статус международного, ведь кино не имело и не имеет границ.

«Впервые за 12-летнюю историю на нашем фестивале присутствуют очень почетные и важные гости из Франции. Это кинорежиссер, продюсер Жером Берже и Патрик Каменка - журналист, внук создателя киностудии «Альбатрос», на которой работал Иван Мозжухин», - сообщил зам. председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Иностранцы привезли в Пензу кинематографические исследования о творческих контактах Парижа и России. Да и сами европейцы успели реально вступить в связь с русской провинцией.

«Мы описывали в этом фильме всю жизнь студии «Альбатрос», где работали все русские эмигранты. И вот теперь мы только что видели, где родина Мозжухина и село, где он родился. Он отсюда - во Францию, и мы из Франции - в Кондоль. Это для нас очень интересно», - отметил Патрик Каменка.

После торжественного открытия кинофестиваля многочисленные зрители посмотрели художественный фильм «Однажды в Трубчевске».