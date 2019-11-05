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Культура | Юный пензенский аккордеонист завоевал золото в Праге

05.11.2019|11:09
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10-летний пензенский музыкант Илья Захаров получил золотую медаль на международном конкурсе «Пражские дни гармоники».

Конкурс организован Чешской ассоциацией аккордеонистов и Пражской консерваторией. Его главная цель - непрерывность и творческое развитие аккордеонной музыки в Европе.

Гала-концерт и награждение победителей состоялись 2 ноября в Праге. Илья Захаров представлял Россию в младшей возрастной категории. Он исполнил произведение Петра Чайковского «Апрель. Подснежник» из цикла «Времена года» и концертный вальс «Домино» для аккордеона. В итоге жюри выставило ему 24 балла из 25 возможных.

«Илья - воспитанник детской музыкальной школы № 5, его педагогом является Павел Тезиков», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Это не первая награда юного музыканта международного уровня. В октябре прошлого года он одержал победу в конкурсе «Аккордеониссимо», проходившем в Пекине, а в этом году стал дипломантом Дельфийских игр.

Источник — фото penza-gorod.ru
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