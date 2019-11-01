01.11.2019 | 18:15

Все натуральное, сделанное из экологически чистых материалов: листьев, веток, шишек, желудей, семечек, ягод, - одним словом, «Лесная сказка». Экспозиция с таким названием открылась в Литературном музее.

«Выставка организована «Зеленой волной» - это молодежная организация, - и направлена на экологическое воспитание в области и в Пензе. То есть нужно беречь природу», - рассказал организатор выставки Егор Морозов.

Большинство из 216 экспонатов сделано руками юных мастеров.

Организаторы вернисажа не стали предъявлять слишком жестких требований к участникам. В экспозиции есть литературные и сказочные герои, лесные обитатели. К примеру, ежей - не меньше десятка.

«Сортировать работы по разделам было сложно, потому что разнообразна тематика, сюжеты разные, качество материала. Захотелось показать все, не обидеть ни одного ребенка, потому что, как выяснилось, эти работы делала вся семья: и бабушки-дедушки помогали, и тети, и дяди. Нужно было показать все», - отметила заведующая отделом объединения государственных литературно-мемориальных музеев области Ольга Старостина.

Лучшие работы назовут в середине декабря. Их будет 40. Авторы 20 получат призы от сотрудников литературного музея. Столько же победителей определят в ходе зрительского голосования. Им достанутся награды от активистов молодежного экологического движения «Зеленая волна».