Мошенники крадут данные под видом прикрепления к поликлинике

Криминал

Мошенники крадут данные под видом прикрепления к поликлинике
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Мошенники применяют схему кражи аккаунтов под предлогом обновления сведений о прикреплении к поликлинике. Об этом предупреждает МВД России в своем официальном канале.

Злоумышленники взламывают учетные записи медучреждений и рассылают сообщения о необходимости обновления информации. Там указаны личные сведения (ФИО, дата и место рождения) и предлагаются варианты ответа с гиперссылками.

Мошенники крадут данные под видом прикрепления к поликлинике

Они ведут на фишинговый сайт, где запрашивают код из СМС - его просят переслать в чат «поликлиники».

Если выполнить все действия, мошенники получат доступ к личному профилю не только в мессенджере, но и на портале госуслуг.

«Госучреждения не связываются через мессенджеры и соцсети для подтверждения или обновления данных. Для этого вас пригласят на личный прием», - напомнили в МВД.

В ведомстве советуют ограничить прием сообщений от незнакомцев. При отсутствии такой блокировки нежелательно реагировать и сообщать коды из СМС - нужно сразу блокировать отправителя.

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