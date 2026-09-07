Пара из Кузнецка перевела мошенникам более 10 млн рублей

Криминал

Пара из Кузнецка перевела мошенникам более 10 млн рублей
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Супруги из Кузнецка попались на удочку мошенников и перевели более 10 миллионов рублей. О многоходовой схеме пара рассказала сотрудникам полиции.

По словам 34-летней женщины, в январе этого года ей с неизвестного номера позвонил мужчина, представившийся сотрудником почтового отделения. Он сообщил, что ей пришли письма, и попросил продиктовать СМС-код для их получения.

Вскоре с кузнечанкой связался якобы специалист Росфинмониторинга. Он заявил, что ее личные данные оказались у мошенников, для защиты сбережений нужно перевести их в «электронную банковскую ячейку» с помощью QR-кода, который тут же был прислан.

На следующий день женщина, следуя инструкциям 33-летнего супруга, перечислила на виртуальную карту 332 000 рублей.

Аферисты не отступили, и в феврале горожанка аналогичным образом перевела более 1 миллиона рублей, а затем оформила кредит и внесла на карту еще 230 000.

«Через некоторое время неизвестные, вновь представившись сотрудниками Росфинмониторинга, связались с мужем потерпевшей. Они сообщили ему о наличии у него кредитов, которые якобы требовали немедленного погашения. По указаниям звонивших, мужчина оформил кредитные карты в нескольких банках и на протяжении нескольких месяцев переводил на мошеннические счета около 9 миллионов рублей, полагая, что погашает свои долги», - уточнили в региональном УМВД РФ.

По данному факту возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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мошенничество кузнецк полиция
 
 
 
 
 

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