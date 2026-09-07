Из-за рассеянности пензенец лишился 25 тысяч на АЗС

33-летний пензенец лишился 25 000 рублей по собственной рассеянности. Оплатив заправку, он оставил портмоне с деньгами и документами на крыше машины.

Потом он сел за руль и уехал. Слетевший на землю бумажник подобрал 55-летний житель Пензенского района.

Наличные он забрал себе и потом потратил на личные нужды, а документы отдал работникам АЗС.

Личность злоумышленника удалось установить при проведении оперативно-разыскных мероприятий, уточнили в региональном УМВД.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.