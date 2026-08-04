В Пензе задержали 8 мужчин, выдававших себя за мастеров

В Пензе задержали 37-летнего лидера и 7 участников преступной группы от 34 до 54 лет, которые выдавали себя за мастеров. Они похищали деньги жертв, предлагая им услуги сантехников, электриков, специалистов по ландшафтным, строительным и другим видам работ.

По версии следствия, подельники действовали с апреля по ноябрь 2025 года.

Лидер группы находил сообщников через объявления-листовки. Целью были люди с зависимостями, приезжие из других регионов, бездомные. Мужчина предоставлял им жилье в арендованном доме, замаскированном под реабилитационный центр.

Злоумышленники искали жертв через листовки, оставленные в подъездах многоэтажек, а также интернет. Когда человек звонил по указанному номеру, лидер узнавал у него адрес и причину обращения, а затем выбирал сообщника, который отправится на вызов. Перед выездом мужчина инструктировал «мастера», поясняя, как сделать так, чтобы завысить стоимость работ.

Если заказчиками были одинокие женщины или пенсионеры, лжемастера включали в смету несуществующие работы, при этом услугу оказывали с грубыми нарушениями качества.

Так, одному клиенту ремонт выключателя света обошелся в 13 000 рублей, другой заплатил за замену электрического автомата 18 000 рублей (при этом вместо нового устройства злоумышленники подключили восстановленное). У одной пензячки за устранение протечки в смесителе потребовали 12 000 рублей.

Полученные деньги лжемастера отдавали лидеру, себе оставляли не более 10% от выручки.

«Всего в полицию обратились пятеро жителей города Пензы, пострадавших от деятельности злоумышленников. Общая сумма причиненного им ущерба составила около 320 тысяч рублей», - сообщили в региональном УМВД РФ.

Аферистов задержали при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Четырех лжемастеров заключили под стражу, трех поместили под домашний арест. Пятеро из задержанных аферистов имеют судимость за ряд преступлений, в том числе особо тяжких, рассказали в СУ СКР по Пензенской области.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, следователи закрепляют доказательственную базу и устанавливают личности граждан, причастных к мошенничеству или пострадавших от действий аферистов.