Юный пензенец будет отвечать перед судом за продажу карты

Криминал

Юный пензенец будет отвечать перед судом за продажу карты
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18-летнего пензенца будут судить за продажу банковской карты мошенникам.

По версии следствия, в августе 2025 года юноша решил поправить финансовое положение и согласился за вознаграждение открыть на свое имя карту, которую передал знакомому с предоставлением доступа в онлайн-кабинет.

«Приобретатель пообещал пензенцу 8 000 рублей», - уточнили в областной прокуратуре.

Через какое-то время на банковский счет юноши стали поступать средства от незаконных финансовых операций. В общей сложности пришло более 170 000 рублей, в числе которых были деньги обманутого мошенниками мужчины.

Когда факт продажи карты вскрылся, на горожанина завели уголовное дело, он полностью признал вину. Материалы уже направлены в суд.

«Расследование в отношении покупателя банковской карты продолжается. За совершение данного преступления законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет», - заключили в прокуратуре.

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