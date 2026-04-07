Сердобчанин отправил интимные фото знакомому и пожалел

18-летний житель Сердобского района сообщил в полицию о том, что стал жертвой шантажа.

Он рассказал, что злоумышленник потребовал у него 20 000 рублей за нераспространение интимных фотографий. Юный сердобчанин отправил деньги на указанный счет.

Полицейские установили личность шантажиста. Им оказался 17-летний житель Пензенской области. Он во всем признался.

Выяснилось, что злоумышленник и его жертва познакомились в интернете. Подросток представился женским именем. Во время переписки сердобчанин сам отправил собеседнику свои интимные снимки.

Спустя некоторое время подростку пришла идея шантажировать знакомого присланными файлами, чтобы получить легкие деньги.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в региональном УМВД РФ.