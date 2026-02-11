В Кузнецком районе мужчина забрал чужие кроссовки и попался

Криминал

В Кузнецком районе мужчина забрал чужие кроссовки и попался
Печать
Telegram

В Кузнецком районе 37-летнего мужчину подозревают в краже товара из интернет-магазина.

В полицию обратился представитель магазина и заявил, что при контроле доставленных товаров, которые покупатели вернули, не досчитался одной пары мужской обуви.

Полицейские провели проверку и установили, что к краже причастен работник этого маркетплейса. Тот во всем признался.

По словам мужчины, в день преступления он погрузил товары в служебную машину и стал поправлять коробки. В этот момент работник и заметил мужские кроссовки, подходящие ему по размеру.

Так как обувь подлежала возврату, мужчина решил, что ее не хватятся, и забрал себе.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ранее в Кузнецке 38-летнего работника маркетплейса заподозрили в краже сотового телефона, который выпал из перевозимых им коробок.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кража магазин полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!