В Кузнецком районе мужчина забрал чужие кроссовки и попался

В Кузнецком районе 37-летнего мужчину подозревают в краже товара из интернет-магазина.

В полицию обратился представитель магазина и заявил, что при контроле доставленных товаров, которые покупатели вернули, не досчитался одной пары мужской обуви.

Полицейские провели проверку и установили, что к краже причастен работник этого маркетплейса. Тот во всем признался.

По словам мужчины, в день преступления он погрузил товары в служебную машину и стал поправлять коробки. В этот момент работник и заметил мужские кроссовки, подходящие ему по размеру.

Так как обувь подлежала возврату, мужчина решил, что ее не хватятся, и забрал себе.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ранее в Кузнецке 38-летнего работника маркетплейса заподозрили в краже сотового телефона, который выпал из перевозимых им коробок.