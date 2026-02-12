Три девушки пошли на хитрость, чтобы забрать тележку продуктов

Криминал

Три девушки пошли на хитрость, чтобы забрать тележку продуктов
Печать
Telegram

В Лунинском районе задержали трех родственниц, которых подозревают в краже продуктов из магазина.

В полицию обратился сотрудник торговой точки. Он рассказал, что три неизвестные девушки похитили товары на сумму около 6 000 рублей.

Полицейские изучили записи с камер и установили личности злоумышленниц. Девушек 18, 25 и 33 лет допросили.

Они признали свою вину. По их словам, они пришли в магазин за продуктами, собрали тележку, но неожиданно выяснили, что не смогут расплатиться.

Тогда девушки решили пойти на хитрость: на кассе самообслуживания они создали видимость оплаты всех товаров, тогда как на самом деле приобрели лишь часть из них, а остальное похитили.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Родственницам грозит оказаться за решеткой на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кража магазин полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!