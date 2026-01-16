В Кузнецке сожгли УАЗ, скрывая следы преступления

Криминал

В Кузнецке сожгли УАЗ, скрывая следы преступления
Печать
Telegram

В Кузнецке злоумышленник угнал УАЗ, но застрял на нем в снегу. Тогда он решил сжечь автомобиль.

В полицию обратился 58-летний горожанин. Он рассказал, что у него пропала машина, припаркованная рядом с домом, на огороженной забором территории.

Полицейские начали расследование и нашли УАЗ в поле сожженным. Вскоре они установили личность подозреваемого в угоне. Им оказался 27-летний кузнечанин. Его задержали и доставили в отдел.

Мужчина во всем признался. По его словам, он распивал спиртное с приятелем, потом они пошли гулять, и кузнечанину захотелось покататься на машине.

Он заметил УАЗ, припаркованный у частного дома. Ворота были приоткрыты. Злоумышленник решил проверить, можно ли взять автомобиль.

Кузнечанин пробрался во двор, сел в машину и завел мотор. Приятель присоединился к нему, заняв пассажирское место.

Какое-то время друзья катались, но заехали в поле, где УАЗ застрял. Тогда угонщик решил поджечь автомобиль, чтобы скрыть улики от полиции. Он открыл багажник, поднес огонь к находившемуся в нем коврику, а потом скрылся.

Причиненный ущерб превысил 200 000 рублей.

По факту угона и умышленного уничтожения чужого имущества возбудили уголовные дела, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
угон полиция кузнецк
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!