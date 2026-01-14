Полицейские задержали мужчину с 1 млн, спрятанным в памперсах

Полицейские задержали мужчину с 1 млн, спрятанным в памперсах
79-летняя жительница Пензы спрятала 1 млн 70 тыс. рублей в пакете с игрушками и памперсами и отправила его в Казань. Пенсионерка действовала под влиянием мошенников.

Они позвонили женщине, представились сотрудниками Росфинмониторинга и уговорили ее скрыть сбережения. Деньги для сохранности требовалось переслать через службу доставки, но так, чтобы не вызвать подозрений у курьера.

Об этой операции стало известно полицейским. Они незамедлительно отправились в Казань.

Пензенские оперативники совместно с татарстанскими коллегами задержали 31-летнего подозреваемого в момент получения им денег пенсионерки.

Злоумышленника доставили в Пензу. Он во всем признался. По словам мужчины, он нашел одноразовую подработку в интернете. От него требовалось получить наличные и перевести их по указанным реквизитам за вознаграждение в 10 000 рублей.

«Мужчина не успел осуществить ни одного поручения, все денежные средства были изъяты полицейскими», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Сейчас полицейские устанавливают других лиц, причастных к преступлению.

