Поддельные права привели пензячку на скамью подсудимых

45-летняя жительница Пензенского района получила реальный срок за использование поддельного водительского удостоверения.

Фальшивку она приобрела в октябре 2022 года в интернете, отдав за нее 40 000 рублей. На человека, передавшего документ, заведено отдельное дело, уточнили в областной прокуратуре.

В ноябре 2025 года женщина ехала по трассе Нижний Новгород - Саратов. На 427-м километре ее «Ладу-Калину» остановили сотрудники ДПС, и предъявленное водительское удостоверение инспектор определил как подделку.

«Экспертиза подтвердила, что бланк, изображение и иные элементы не соответствуют защитному комплексу водительских удостоверений», - сообщили в надзорном ведомстве.

Суд назначил нарушительнице закона наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.