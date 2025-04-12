Пензенец представлялся военным и обманывал чувашских пенсионеров

12.04.2025 | 10:33

Задержан 29-летний житель Пензы, который в январе и феврале этого года обманул 2 жителей Чувашии.

В Козловском округе 66-летний мужчина, искавший подработку водителем, разместил в интернете объявление. Пензенец позвонил по указанному там номеру, представился военнослужащим и предложил доставлять на возмездной основе пожилым родителям собеседника продукты и лекарства.

«Под предлогом оплаты услуг звонивший попросил подключить функцию демонстрации экрана и выполнить ряд других операций, в результате чего похитил более 10 000 рублей с 2 карт потерпевшего. Когда пенсионер сообщил мужчине о списании денег, тот перестал выходить с ним на связь», - рассказали в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

Таким же образом пензенец обманул 67-летнюю жительницу Чебоксар, похитив у нее 4 000 рублей.

Сотрудники республиканской полиции отправились в служебную командировку в Пензу, задержали мужчину и под конвоем привезли в Чувашию для проведения следственных действий. Пензенец сразу же возместил потерпевшим ущерб и полностью признал вину. Расследование уголовных дел по фактам мошенничества продолжается.