Башмаковец с кусачками оставил более 200 человек без связи

02.04.2025 | 10:10

66-летний башмаковец оставил без связи жителей двух районов Пензенской области. Он срезал провода со столбов и продавал.

В полицию обратился представитель телекоммуникационной компании и сообщил, что в их организацию стали поступать жалобы из четырех населенных пунктов в Земетчинском и Башмаковском районах. У людей исчезли стационарная телефонная связь и интернет. Когда на место прибыли мастера, они увидели, что нет кабеля.

«Всего с опор было срезано около 1 000 метров провода. Общая сумма ущерба составила более 50 000 рублей. Без связи осталось более 200 человек», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Злоумышленника нашли, задержали и доставили в отдел, где он признался, что заметил кабель во время прогулки и принял решение его похитить. Мужчина вставал на бетонное основание опор, дотягивался до провода и срезал кусачками, после чего скручивал в мотки и переносил домой. Изоляцию он сжигал, а жилы сдавал в пункт приема цветных металлов.

«Подвернулось такое дело - я украл кабель, на деньги купил продукты и кое-что еще. Спиртное я не приобретал, я не употребляю, не курю. Ну вот, собственно, и все, вроде я совершил преступление нехорошее. Я не знал, что пострадают люди. Постараюсь побыстрее возместить ущерб данной организации», - отметил подозреваемый.

На вора завели 4 уголовных дела.