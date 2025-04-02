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Криминал

Башмаковец с кусачками оставил более 200 человек без связи

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66-летний башмаковец оставил без связи жителей двух районов Пензенской области. Он срезал провода со столбов и продавал.

В полицию обратился представитель телекоммуникационной компании и сообщил, что в их организацию стали поступать жалобы из четырех населенных пунктов в Земетчинском и Башмаковском районах. У людей исчезли стационарная телефонная связь и интернет. Когда на место прибыли мастера, они увидели, что нет кабеля.

«Всего с опор было срезано около 1 000 метров провода. Общая сумма ущерба составила более 50 000 рублей. Без связи осталось более 200 человек», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Башмаковец с кусачками оставил более 200 человек без связи

Злоумышленника нашли, задержали и доставили в отдел, где он признался, что заметил кабель во время прогулки и принял решение его похитить. Мужчина вставал на бетонное основание опор, дотягивался до провода и срезал кусачками, после чего скручивал в мотки и переносил домой. Изоляцию он сжигал, а жилы сдавал в пункт приема цветных металлов.

Башмаковец с кусачками оставил более 200 человек без связи

«Подвернулось такое дело - я украл кабель, на деньги купил продукты и кое-что еще. Спиртное я не приобретал, я не употребляю, не курю. Ну вот, собственно, и все, вроде я совершил преступление нехорошее. Я не знал, что пострадают люди. Постараюсь побыстрее возместить ущерб данной организации», - отметил подозреваемый.

Башмаковец с кусачками оставил более 200 человек без связи

На вора завели 4 уголовных дела.

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Источник — видео и фото областной УМВД РФ
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