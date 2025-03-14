Житель Мокшанского района заменил старые права на подделку

14.03.2025 | 19:37

В Мокшанском районе 52-летний местный житель купил поддельные права, чтобы не тратить время на замену настоящих.

Ранее у мужчины не было проблем с законом. В 2023 году он надумал решить вопрос с водительским удостоверением, срок действия которого истек в 2012-м.

В Москве на ВДНХ сельчанин заплатил незнакомцу 30 000 рублей за фальшивый документ и с этими правами начал ездить.

В феврале 2025 года, когда мокшанец возвращался по трассе М-5 из Владимира, его остановил сотрудник ДПС. Полицейский заметил, что права поддельные, и забрал их, рассказала старший помощник прокурора области Елена Листарова.

На водителя завели уголовное дело, он признал вину и раскаялся. Его дальнейшую судьбу будет решать суд.