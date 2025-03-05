В Пензе инспектор за взятки исполнял желания заключенного

05.03.2025 | 11:24

В Пензе бывшего сотрудника исправительной колонии осудили за взятки. Инспектор группы надзора отдела безопасности за вознаграждение проносил на территорию ИК запрещенные предметы.

В период с августа по октябрь 2023 года работник встретился с заключенным в штрафном изоляторе, в комнате для хранения личных вещей.

Он уговорил инспектора за взятку в размере 32 000 рублей принести карту памяти, 4 роутера, смартфон Redmi 7, наушники, 3 мини-телефона.

Заключенный попросил знакомого, находящегося на свободе, купить все и вместе с деньгами передать сотруднику колонии. Через некоторое время один из мужчин получил то, что заказывал, а второй - обещанное вознаграждение.

Аналогичным способом было совершено еще несколько преступлений. В общей сложности задокументировали 4 эпизода, 3 из которых относятся к категории тяжких, 1 - небольшой тяжести (покушение на получение взятки).

Когда инспектора задержали, он признал вину, раскаялся в содеянном и стал активно помогать следствию.

Ему назначили наказание в виде 2 лет колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на протяжении 3 лет, сообщили в Железнодорожном суде Пензы.