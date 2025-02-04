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Криминал

В Кузнецке женщину убили за желание покинуть квартиру

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43-летнего жителя Кузнецка арестовали по обвинению в убийстве 42-летней сожительницы: он ударил ее ножом в спину.

Это случилось вечером 27 января в квартире дома на улице Леваневского. Мужчина и женщина вместе употребляли спиртное. Затем кузнечанка решила пойти к знакомым, сожитель оказался против.

Пара начала выяснять отношения. В процессе мужчина схватил нож и, когда горожанка открыла входную дверь, ударил ее в спину.

Женщина покинула квартиру и упала на лестничной площадке. Ее сожитель закрыл дверь и лег спать.

Пострадавшая скончалась в подъезде от полученного ранения и острой кровопотери.

«Житель Кузнецка задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Нож найден на месте происшествия, назначены экспертизы.

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Источник — фото областного СУ СКР
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