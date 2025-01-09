Пензячку будут судить за получение выплат на придуманного ребенка

09.01.2025 | 19:22

49-летняя жительница Пензы незаконно получала социальные выплаты - она оформила их на нерожденную дочь.

По версии следствия, женщина через знакомую обратилась в органы ЗАГС г. Челябинска. Там ей выдали свидетельство о рождении ребенка, которого она фактически не рожала.

Затем пензячка подготовила необходимый пакет документов и через МФЦ направила его в отдел Социального управления по Октябрьскому району г. Пензы и местное отделение Соцфонда. После этого ее на счет поступили выплаты, предусмотренные в связи с рождением ребенка и уходом за ним, а также при рождении третьего ребенка.

Деньги - 560 тысяч рублей - женщина потратила по своему усмотрению.

Пензячка признала вину и вернула 200 тысяч.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд, сообщили в областной прокуратуре.