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Криминал

Пензячку будут судить за получение выплат на придуманного ребенка

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49-летняя жительница Пензы незаконно получала социальные выплаты - она оформила их на нерожденную дочь.

По версии следствия, женщина через знакомую обратилась в органы ЗАГС г. Челябинска. Там ей выдали свидетельство о рождении ребенка, которого она фактически не рожала.

Затем пензячка подготовила необходимый пакет документов и через МФЦ направила его в отдел Социального управления по Октябрьскому району г. Пензы и местное отделение Соцфонда. После этого ее на счет поступили выплаты, предусмотренные в связи с рождением ребенка и уходом за ним, а также при рождении третьего ребенка.

Деньги - 560 тысяч рублей - женщина потратила по своему усмотрению.

Пензячка признала вину и вернула 200 тысяч.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд, сообщили в областной прокуратуре.

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