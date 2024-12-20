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Криминал

В Пензе девушка предпочла прыжок с 3-го этажа изнасилованию

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В Пензе суд вынес приговор 35-летнему гражданину Республики Узбекистан, который хотел принудить молодую горожанку к интиму.

Пьяный иностранец попытался изнасиловать 23-летнюю девушку, угрожая лишить ее жизни за сопротивление. Это происходило в ночь на 27 ноября 2021 года в квартире, расположенной в Железнодорожном районе.

Жертве удалось вырваться и выбежать на балкон. Пензячка выпрыгнула с третьего этажа на улицу и получила травмы. Позже они были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

Преступник долго скрывался от следствия, и его объявили в федеральный розыск. Заочно ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу с момента фактического задержания.

В мае 2024 года иностранца поймали полицейские в Московской области. Его доставили к следователю, а затем состоялся суд. Мигранту инкриминировали покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством.

Его признали виновным и приговорили к 4 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Также злоумышленник должен выплатить жертве 300 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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