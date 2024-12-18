Сетевое издание|18+|Среда|18 дек 2024|11:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Снег |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Мошенники выманили у никольчанина деньги, обвинив в обогащении

Печать
Telegram

У 64-летнего жителя Никольского района похитили деньги, пригрозив уголовной ответственностью за начисление выплат сверх установленной законом суммы.

Мужчине пришло сообщение в мессенджере от бывшего начальника. Тот предупредил, что проведенная проверка выявила нарушения: никольчанину во время работы выплатили больше денег, чем было положено.

Вскоре мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. По его словам выходило, что избежать уголовной ответственности можно, но для этого требуется перевести средства на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям, заявитель перечислил мошенникам 480 000 рублей. После этого неизвестный перестал выходить на связь, потерпевший понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к этому преступлению.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте