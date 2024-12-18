Мошенники выманили у никольчанина деньги, обвинив в обогащении

18.12.2024 | 08:18

У 64-летнего жителя Никольского района похитили деньги, пригрозив уголовной ответственностью за начисление выплат сверх установленной законом суммы.

Мужчине пришло сообщение в мессенджере от бывшего начальника. Тот предупредил, что проведенная проверка выявила нарушения: никольчанину во время работы выплатили больше денег, чем было положено.

Вскоре мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. По его словам выходило, что избежать уголовной ответственности можно, но для этого требуется перевести средства на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям, заявитель перечислил мошенникам 480 000 рублей. После этого неизвестный перестал выходить на связь, потерпевший понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к этому преступлению.