В Пензе похитителя алкоголя из магазина нашли по камерам

16.12.2024 | 09:49

30-летний пензенец не смог остаться незамеченным, когда пошел на преступление ради алкоголя. Он обокрал магазин в Ленинском районе, но не учел, что там были установлены камеры видеонаблюдения.

В полицию обратился представитель сети торговых точек и рассказал, что с полок пропал алкоголь стоимостью более 6 000 рублей.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили свидетелей, осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения», - сообщила дознаватель отдела дознания отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пензе Екатерина Кузнецова.

Мужчину нашли и задержали. Он пояснил: на преступление решился, будучи уверенным, что никто не смотрит. Краденный алкоголь пензенец выпил.

Возбуждено уголовное дело. Горожанину грозит до 2 лет лишения свободы.