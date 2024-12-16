Двум пензенцам грозит 20 лет за оборудованный тайник

16.12.2024 | 12:02

Полицейские задержали двух пензенцев, 26 и 22 лет, оборудовавших тайник на территории области. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Молодые люди спрятали наркотик в Городищенском районе.

«В ходе осмотра участка местности был обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с содержимым внутри», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Экспертиза установила, что найденное вещество - мефедрон (массой около 200 граммов).

Возбуждено уголовное дело. Молодых людей заключили под стражу.