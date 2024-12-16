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Криминал

Двум пензенцам грозит 20 лет за оборудованный тайник

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Полицейские задержали двух пензенцев, 26 и 22 лет, оборудовавших тайник на территории области. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Двум пензенцам грозит 20 лет за оборудованный тайник

Молодые люди спрятали наркотик в Городищенском районе.

«В ходе осмотра участка местности был обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с содержимым внутри», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Экспертиза установила, что найденное вещество - мефедрон (массой около 200 граммов).

Возбуждено уголовное дело. Молодых людей заключили под стражу.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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