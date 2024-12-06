С пензенского предприятия вытянули миллионы под угрозой захвата

06.12.2024 | 10:53

В Пензе осудили двоих мошенников, 58 и 33 лет, выдававших себя за сотрудников ФСБ.

Мужчины ввели в заблуждение генерального директора одного из предприятий региона, предложив ему помощь в защите от якобы планирующегося рейдерского захвата.

Изначально злоумышленники получили 25 миллионов рублей - такую сумму якобы нужно было передать высокопоставленному должностному лицу в ФСБ России.

За дальнейшее покровительство преступники потребовали еще 35 миллионов. При передаче этих денег мошенников и задержали.

В итоге одного из них приговорили к 6 годам колонии общего режима, второго - к 3 годам лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.