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Криминал

С пензенского предприятия вытянули миллионы под угрозой захвата

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В Пензе осудили двоих мошенников, 58 и 33 лет, выдававших себя за сотрудников ФСБ.

Мужчины ввели в заблуждение генерального директора одного из предприятий региона, предложив ему помощь в защите от якобы планирующегося рейдерского захвата.

Изначально злоумышленники получили 25 миллионов рублей - такую сумму якобы нужно было передать высокопоставленному должностному лицу в ФСБ России.

За дальнейшее покровительство преступники потребовали еще 35 миллионов. При передаче этих денег мошенников и задержали.

В итоге одного из них приговорили к 6 годам колонии общего режима, второго - к 3 годам лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

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