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Криминал

В Заречном оштрафовали главного психиатра-нарколога

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В Заречном заведующего центром психоневрологии и наркологии МСЧ № 59 осудили за превышение должностных полномочий.

Доктор подготовил заключение врачебной комиссии психиатров-наркологов с ложными данными об отсутствии у пациента противопоказаний к управлению транспортом.

Между тем мужчина, для которого оформляли бумагу, в 2022 году решением суда был лишен прав как раз по медицинским показаниям.

Заведующий подписал заключение сам и потребовал от двух подчиненных ему сотрудниц сделать то же.

Когда правда вскрылась, в отношении доктора возбудили уголовное дело. Его приговорили к штрафу в размере 50 000 рублей, сообщили в Зареченском городском суде.

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Источник — фото Зареченского городского суда
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