В Заречном оштрафовали главного психиатра-нарколога

12.11.2024 | 19:15

В Заречном заведующего центром психоневрологии и наркологии МСЧ № 59 осудили за превышение должностных полномочий.

Доктор подготовил заключение врачебной комиссии психиатров-наркологов с ложными данными об отсутствии у пациента противопоказаний к управлению транспортом.

Между тем мужчина, для которого оформляли бумагу, в 2022 году решением суда был лишен прав как раз по медицинским показаниям.

Заведующий подписал заключение сам и потребовал от двух подчиненных ему сотрудниц сделать то же.

Когда правда вскрылась, в отношении доктора возбудили уголовное дело. Его приговорили к штрафу в размере 50 000 рублей, сообщили в Зареченском городском суде.