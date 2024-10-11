Зареченец наказал оскорбителя жены и пошел под суд

11.10.2024 | 20:29

32-летний житель Заречного предстал перед судом за избиение и грабеж. Преступления он совершил в июне, причем с благородными намерениями - вступился за честь жены.

Супруга пожаловалась зареченцу, что на улице их общий знакомый стал оскорблять ее и хватать руками за ягодицы.

Повстречав обидчика любимой, мужчина несколько раз ударил его кулаком по голове и отобрал телефон Infinix стоимостью 9 851 рубль. Аппарат он забрал, по собственным словам, в качестве извинений, поскольку денег у его владельца не было.

Зареченец полностью признал вину и еще до рассмотрения дела добровольно передал своей жертве 50 тысяч рублей в счет возмещения имущественного ущерба и морального вреда.

«Виновному назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.