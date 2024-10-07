В Пензе курьер лишился велосипеда во время доставки заказа

07.10.2024 | 10:14

29-летний пензенец угнал велосипед у курьера, пока тот выполнял заказ, и теперь может лишиться свободы.

В полицию обратился 41-летний горожанин и рассказал, что работает доставщиком на велосипеде. Во время выполнения заказа он припарковал двухколесный транспорт у подъезда и зашел внутрь, а когда вернулся, увидел, как неизвестный садится на него и уезжает.

«На поиски злоумышленника был ориентирован личный состав УМВД России по городу Пензе. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось по горячим следам задержать подозреваемого в совершении преступления», - сообщила дознаватель ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Ульяна Тузова.

Молодой человек признался, что планировал оставить велосипед для личного пользования.

На пензенца завели уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.