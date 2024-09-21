Два молодых пензенца угнали ВАЗ-2105 и получили условные сроки

21.09.2024 | 10:44

Суд вынес приговор 2 молодым жителям Пензы, один из которых несовершеннолетний. Они признаны виновными в угоне, а старший - еще и в незаконном обороте наркотиков и вовлечении младшего в совершение преступлений.

Установлено, что в апреле этого года 18-летний пензенец предложил младшему товарищу угнать ВАЗ-2105. Он убедил приятеля, что риск невелик: оба будут соблюдать конспирацию и действовать незаметно для окружающих.

Подросток согласился, а ночью 12 апреля, употребив спиртное, парни угнали машину и поехали кататься по городу. По пути старший из них приобрел через интернет 0,46 г наркотика для личного употребления.

Утром угонщиков остановили инспекторы ДПС. При досмотре в отделе полиции было изъято запрещенное вещество.

«Совершеннолетнему виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, несовершеннолетнему - в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.