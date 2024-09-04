В Пензе поощрят сотрудника колонии, отказавшегося от взятки

04.09.2024 | 19:22

Сотрудника исправительной колонии № 7 поощрят за отказ от взятки, которую ему предложил осужденный.

Заключенный хотел добиться улучшения условий отбывания наказания, взамен пообещал предоставить умную сплит-систему и кронштейн для кондиционера на общую сумму более 25 тысяч рублей.

Работник согласился на сделку, но предупредил о ней отдел собственной безопасности УФСИН РФ по Пензенской области, чтобы поймать преступника с поличным.

Так и случилось. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

«Сотрудник исправительной колонии поставил интересы службы выше незаконного обогащения, благодаря его честности и грамотным действиям специальными службами предотвращена попытка дачи взятки. Руководством регионального управления принято решение о поощрении вышеуказанного сотрудника», - сообщили в пресс-службе управления.