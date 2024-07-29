Зареченец вытолкнул бывшую жену из окна 4-го этажа

29.07.2024 | 12:07

55-летнего жителя Заречного изолировали от общества за покушение на убийство бывшей жены, угрозу убийством ее защитникам и кражу у потенциального работодателя.

В прошлом году мужчина находился на стажировке в магазине в качестве контролера торгового зала. 15 апреля уборщица нашла забытый покупательницей пакет с кошельком, в котором было 14,5 тыс. рублей. Она принесла его в кабинет контролера. Когда в магазин вернулась хозяйка кошелька, выяснилось, что и деньги, и стажер пропали.

В тот же день мужчина выкупил из ломбарда свою золотую цепочку и совершил два платежа в кассе игровой организации.

Вечером 19 января 2024 года зареченец напросился в гости к знакомым, отмечавшим день рождения ребенка. В этой квартире уже находились его бывшая жена и несовершеннолетняя дочь.

«Когда женщина с ребенком отправились домой, он догнал их на лестничной площадке, схватил бывшую супругу за волосы и начал наносить ей удары руками по лицу и туловищу. Вышедшим на крики и попытавшимся заступиться за женщину двоим мужчинам злоумышленник пригрозил убийством, достав раскладной нож. Затем он догнал убежавшую до первого этажа бывшую супругу и стал ее душить. Увидев приехавших сотрудников Росгвардии, злоумышленник сбежал», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Той же ночью бывшая жена с подругой пришла в квартиру, где жила со злоумышленником, чтобы забрать вещи. Зареченец в этот момент был пьян. Он попытался сжечь вещи экс-супруги и дочери.

Женщины потушили огонь, распахнули окна. Тогда зареченец стал с ножом в руке преследовать бывшую жену по квартире. Когда она выбежала на балкон, он вытолкнул ее в открытое окно.

«В результате падения с 4-го этажа женщине причинен тяжкий вред здоровью», - уточнила Светлана Артамонова.

Зареченец, ранее судимый за угрозы убийством, признал вину. Его приговорили к 7 годам колонии строгого режима.