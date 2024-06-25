Лжесиловик выманил у пензенца 4 500 000 рублей

25.06.2024 | 11:08

45-летний житель Пензы стал очередной жертвой известной мошеннической схемы. Он поверил в безопасный счет и потерял более 4 500 000 рублей.

Горожанину позвонил незнакомый мужчина и представился силовиком. Он рассказал, что мошенники оформили на пензенца кредит и, чтобы не стать должником, ему нужно самому взять деньги в банке и перевести их на безопасный счет.

Местный житель поверил собеседнику, оформил кредит на более 4 000 000 рублей, а затем отправил их на продиктованный аферистом счет. Туда же он перевел свои сбережения.

«Позже мужчина понял, что его обманули мошенники, и обратился с заявлением в полицию», - сообщила заместитель начальника отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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