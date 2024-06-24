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Криминал

На трассе М-5 задержали 30-летнего наркокурьера

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Полицейские задержали 30-летнего жителя Башкортостана с крупной партией марихуаны. Он вез наркотик через Пензенскую область, чтобы сбыть на территории республики через тайники-закладки.

Автомобиль мужчины был остановлен на 752-м километре трассы М-5 «Урал».

На трассе М-5 задержали 30-летнего наркокурьера

«В ходе досмотра под обшивкой задних дверей, а также в запасном колесе транспортного средства оперативники обнаружили и изъяли 89 свертков с веществом зеленого цвета», - сообщил заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

На трассе М-5 задержали 30-летнего наркокурьера

Экспертиза показала, что это марихуана массой 3,5 килограмма.

Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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