Пензячка попалась на мошенническую схему, о которой знала

23.06.2024 | 15:25

64-летняя жительница Пензы потеряла крупную сумму после принятого телефонного звонка. Она поверила незнакомцу, назвавшемуся сотрудником банка.

Мужчина рассказал женщине, что кто-то хочет похитить с ее счета деньги, поэтому нужно срочно все перевести.

«Пензячка не догадывалась, что общается со злоумышленником. Следуя инструкциям, она сняла более 600 000 рублей и перечислила их на банковский счет, предоставленный звонившим», - рассказали в пресс-службе областного УМВД РФ.

И только спустя время пенсионерка поняла, что никакого безопасного счета не существовало, а ее жестоко обманули. При этом ранее она знала о подобных схемах мошенничества.

Возбуждено уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», - отметили в УМВД.