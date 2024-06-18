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Криминал

У 28-летнего водителя нашли 500 таблеток экстази и мефедрон

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Пензенские полицейские не дали 28-летнему уроженцу соседней республики сбыть крупную партию наркотиков. Он вез в регион экстази и мефедрон.

Запрещенные вещества мужчина забрал бесконтактным путем в Саратовской области, расфасовал по пакетам и хотел продать на территории Сурского края.

«По пути следования он был задержан сотрудниками полиции», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

У 28-летнего водителя нашли 500 таблеток экстази и мефедрон

В багажнике остановленной машины полицейские нашли запасное колесо, а в нем 500 таблеток экстази и 100 грамм мефедрона.

У 28-летнего водителя нашли 500 таблеток экстази и мефедрон

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», - отметил Алексей Стяжков.

Мужчину заключили под стражу.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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