У 28-летнего водителя нашли 500 таблеток экстази и мефедрон

18.06.2024 | 12:19

Пензенские полицейские не дали 28-летнему уроженцу соседней республики сбыть крупную партию наркотиков. Он вез в регион экстази и мефедрон.

Запрещенные вещества мужчина забрал бесконтактным путем в Саратовской области, расфасовал по пакетам и хотел продать на территории Сурского края.

«По пути следования он был задержан сотрудниками полиции», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

В багажнике остановленной машины полицейские нашли запасное колесо, а в нем 500 таблеток экстази и 100 грамм мефедрона.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», - отметил Алексей Стяжков.

Мужчину заключили под стражу.