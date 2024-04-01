49-летнего жителя Мокшанского района убили в гостях

01.04.2024 | 17:40

51-летний житель Мокшанского района ответит за убийство 49-летнего товарища. Удар ножом был нанесен во время застолья.

Ночью 25 января в селе Долгоруково мужчины выпивали в гостях у общего знакомого, а когда тот отправился спать, поругались.

После обмена оскорблениями старший из приятелей схватил нож и ударил оппонента в шею. Тот умер на месте от колото-резаного ранения.

«В ходе следствия обвиняемый по ходатайству следователя содержался под стражей. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Уголовное дело направлено в суд.