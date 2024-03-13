Кузнечанин крал крупные суммы у собутыльников

13.03.2024 | 13:01

В Кузнецке 41-летнего местного жителя изолировали от общества за две кражи и грабеж.

В ночь на 19 января прошлого года пьяный горожанин во время распития спиртного познакомился с мужчиной, открыл на его телефоне банковское приложение и в два этапа перевел на счет своего приятеля 120 000 рублей. Потом он снял их и потратил на себя.

Вечером 27 июля нетрезвый злоумышленник пришел в торговый центр на улице Минской вместе со знакомым. Тот несколько раз пытался снять деньги в банкомате, но сильная степень опьянения не позволила ему довести операцию до конца. Не дождавшись появления купюр в лотке, он ушел. Кузнечанин воспользовался ситуацией и, когда банкомат все-таки выдал 100 000 рублей, забрал деньги.

Утром 12 августа он пришел в квартиру своей приятельницы на улице Свердлова. В гостях там в это время был еще один мужчина, с которым кузнечанин познакомился накануне.

«Злоумышленник открыто похитил у него телефон стоимостью около 6 тысяч рублей. Игнорируя возражения хозяина телефона, он унес его и в тот же день сдал в ломбард за 1,5 тыс. рублей», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

За три преступления мужчину приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. Также в счет возмещения ущерба с него взыскано 120 и 100 тысяч рублей.

Кузнечанин обжаловал решение суда, но апелляцию оставили без удовлетворения.