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Криминал

В Пензе работникам строительной организации задолжали 670 тысяч

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После личного приема граждан, который провел заместитель руководителя регионального следственного управления Сергей Родионов, у сотрудников одного из пензенских обществ с ограниченной ответственностью появился шанс получить деньги, заработанные честным трудом.

С Сергеем Родионовым встретились работники строительной организации. Они рассказали, что уже длительное время не получают зарплату.

Общая задолженность ООО перед сотрудниками составляет не менее 670 тысяч рублей.

По указанию руководства следственного управления в отделе ведомства по Первомайскому району Пензы возбуждено уголовное дело по факту полной невыдачи заработной платы свыше 2 месяцев.

«В ходе следствия будут приняты все меры для погашения задолженности по заработной плате», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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