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Криминал

В Пензе на улице Ватутина обнаружили наркопритон

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В Пензе полицейские обнаружили наркопритон в доме 44-летней горожанки. Она впускала к себе людей для употребления запрещенных веществ. Все происходило на улице Ватутина.

В Пензе на улице Ватутина обнаружили наркопритон

«Были задокументированы факты, подтверждающие содержание наркопритона. Изъяты вещественные доказательства», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД Михаил Тюрин.

В Пензе на улице Ватутина обнаружили наркопритон

Полицейские нашли шприцы и посуду. Гостей, употреблявших наркотики, задержали и привлекли к административной ответственности.

В Пензе на улице Ватутина обнаружили наркопритон

На хозяйку возбудили уголовное дело. Ей грозит до 4 лет лишения свободы.

В Пензе на улице Ватутина обнаружили наркопритон

«В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - рассказал Михаил Тюрин.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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