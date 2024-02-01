В Пензе на улице Ватутина обнаружили наркопритон

В Пензе полицейские обнаружили наркопритон в доме 44-летней горожанки. Она впускала к себе людей для употребления запрещенных веществ. Все происходило на улице Ватутина.
«Были задокументированы факты, подтверждающие содержание наркопритона. Изъяты вещественные доказательства», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД Михаил Тюрин.
Полицейские нашли шприцы и посуду. Гостей, употреблявших наркотики, задержали и привлекли к административной ответственности.
На хозяйку возбудили уголовное дело. Ей грозит до 4 лет лишения свободы.
«В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - рассказал Михаил Тюрин.
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