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Криминал

В Городище сын избил мать-пенсионерку и счел мертвой

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54-летнего жителя Городища будут судить за покушение на убийство 75-летней матери.

По данным следствия, утром 28 января родственники поругались из-за того, что женщина отказалась давать сыну деньги на спиртное.

Разъяренный мужчина сначала избил мать кулаками и ногами, потом несколько раз ударил топором по голове и рукам.

Взяв деньги, он купил, что хотел, выпил и, подумав, что мать умерла, сообщил в полицию о ее смерти. Однако пострадавшая была жива, ее госпитализировали, сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.

«Мужчине предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователем выполняются действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото областного СУ СКР
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