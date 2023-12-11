Аферисты оставили маленького пензенца без подарка

11.12.2023 | 20:42

48-летняя жительница Пензы доверилась выбору своего несовершеннолетнего сына и пожалела. 11-летний мальчик пожелал собаку в качестве подарка и нашел нужное в интернете.

На одном из сайтов юный горожанин увидел объявление о продаже щенка мальтипу. Владелец назначил цену в 30 000 рублей. Мальчик обратил внимание матери на желанного четвероногого друга, а та связалась с продавцом.

Женщина быстро договорилась о покупке, затем перешла по предложенной ссылке и перечислила деньги за собаку и ее доставку.

Когда средства ушли, продавец на связь выходить перестал. Тогда пензячка поняла, что стала жертвой распространенной мошеннической схемы, и обратилась к полицейским.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.