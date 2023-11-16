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Криминал

Вор из Лунинского района позарился на фекальный насос

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Жителя Лунинского района осудили за 13 краж и поджог чужого имущества.

С 28 июля 2019 года по 6 февраля 2023-го мужчина наведывался в дома жителей села Большой Вьяс и поселка Лугового.

В основном он крал инструменты: бензиновые триммеры и пилы, шлифовальную машину, сварочный аппарат, маски для сварки, шуруповерт, электролобзик, мотобур, фекальный насос, дисковую пилу, электрический рубанок, молоток-гвоздодер и отдельно - три набора инструментов.

Заодно он также прихватил пневматическую винтовку, охотничий нож, нарды, DVD-плеер, электроплитку и три пары кроссовок.

Кроме того, 9 октября 2019 года, 1 сентября 2022-го и 6 февраля 2023-го он поджег три жилых дома, чем нанес потерпевшим значительный материальный ущерб.

Злоумышленник полностью признал свою вину.

Его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Лунинского районного суда.

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