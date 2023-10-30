Кузнечанка лишилась полумиллиона, поверив в компенсацию за крем

30.10.2023 | 10:32

69-летняя кузнечанка стала очередной жертвой мошенников. Она потеряла около полумиллиона, поверив, что ей положена крупная компенсация за купленный крем.

В начале сентября женщине позвонил неизвестный и представился московским следователем.

«Мужчина сообщил, что в отношении компании, в которой заявительница ранее приобретала кремы и мази, было возбуждено уголовное дело и ей полагается компенсация в сумме 5 000 000 рублей», - рассказала следователь ОМВД России по г. Кузнецку Наталья Иманова.

Горожанку предупредили: чтобы получить причитающееся, нужно оплатить госпошлину - 24 000 рублей.

Через месяц с того же номера раздался еще один звонок. На этот раз человек представился адвокатом и рассказал, что суд прошел и сумма компенсации увеличилась до 8 000 000 рублей. Но, чтобы их получить, 3% необходимо отдать в доход государства.

Кузнечанка поверила, сняла со своего счета около 500 000 рублей и перевела на указанные счета. И только потом, лишившись денег, женщина поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Преступников ищут.

«Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните, обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не дайте им такой возможности, сразу прекращайте общение», - обратилась к жителям региона Наталья Иманова.