Двух жителей области наказали за избиение предпринимателя

21.09.2023 | 11:25

В Пензе двух жителей региона осудили за вымогательство. Жертвой мужчин стал предприниматель.

Согласно материалам дела, в январе этого года двое фигурантов требовали от коммерсанта, торгующего на рынке «Северный» на улице Сумской, отдать им деньги. За это они не станут изымать у него товар.

«На выдвинутые требования предприниматель ответил отказом, в результате чего в отношении него совершены насильственные действия», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

По факту вымогательства возбудили уголовное дело. Суд признал мужчин виновными.

Одному из приятелей назначили 2 года и 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима, другому - 3 года в колонии строгого режима.